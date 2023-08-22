Второй сезон проекта «Лето с ТОАЗ» завершился детским праздником в Тольятти

Большой праздник для детей прошел в Комсомольскеом районе Автограда / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Комсомольском районе Тольятти прошел большой детский праздник. Мероприятие, которое посетили около двух тысяч жителей города, завершило второй сезон проекта «Лето с ТОАЗ».

Программа праздника включала развлекательную и научно-познавательную части. На площадке ДК «Тольяттиазот» гости могли принять участие в мастер-классах, попробовать свои силы в эстафетах и посмотреть выступления творческих коллективов. Также там можно было наблюдать шоу химических опытов. В конце мероприятия прошла пенная вечеринка.

- Корпоративная программа предприятия включает в себя, помимо прочего, организацию досуга детей сотрудников. Благодаря проекту «Лето с ТОАЗ» родители могут спокойно работать, пока их дети проводят летние каникулы с пользой, - отметил заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям Сергей Гулькин.

Изначально планировалось организовать досуг только для детей сотрудников предприятия. Однако в 2023 году проект приобрел городской масштаб. Во время летних каникул ребята посетили интерактивные занятия в Тольяттинском краеведческом музее, побывали с экскурсией в пожарной части и на местном телевидении, а также приняли участие в мастер-классах от именитых футболистов города и сыграли в лазерлаг в детском морском центре имени Е.А. Никонова.

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