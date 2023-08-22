В Самаре подвели итоги парафестиваля «Театр - территория равных возможностей»

Больше заявок, по сравнению с прошлым годом, подали и коллективы из Самарской области. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 22 августа, в самарском театре «СамАрт» прошла церемония подведения итогов и награждения лауреатов всероссийского открытого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей».

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в этом году расширилась география фестиваля. Так, в 2023-м подали заявки 58 коллективов из 30 городов России, в том числе из Северной Осетии, Иркутска, Сыктывкара, Липецка. Также больше заявок, по сравнению с прошлым годом, подали и коллективы из Самарской области.

— Я очень рад, что каждый год все больше творческих коллективов хотят участвовать в фестивале. Мероприятием интересуются и крупные федеральные структуры, которые в следующем году тоже хотят участвовать. От этого вырастут статус фестиваля, его география и масштабы, — сказал глава региона.

Артисты представили спектакли разных жанров. В результате эксперты выбрали 15 лауреатов, из них четыре коллектива оказались из Самарской области. В их число вошли инклюзивная театральная студия «Жили-были» из села Кротовка, самарский экспериментально-акробатический театр мод «Инклюзив-brend», театр «Астрей» Новокуйбышевска и кинельский интегрированный театр танца и пластики «Апельсин».

Губернатор поблагодарил режиссеров, артистов и всех причастных к организации людей, а также отметил важность того, чтобы у каждого человека была возможность реализовать себя как в творчестве, так и в труде.

— Очень важно быть востребованным в обществе, чувствовать, что нужен, и получать заслуженную благодарность от людей. Благодаря фестивалю такое счастье получают и участники, и поклонники театрального искусства, — сказал Дмитрий Азаров.

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