В Самаре прошло гашение марки, посвященной Герою России Евгению Зиничеву

На почтовой марке изображен портрет Евгения Николаевича на фоне плато Путорана и медаль «Золотая Звезда».
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Во вторник, 22 августа 2023 года, в Самаре прошло гашение почтовой марки, которая посвящена Герою России, генералу армии Евгению Зиничеву. Церемония состоялась в музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области.
— Евгений Николаевич всегда будет образцом мужества, героизма, стойкости, самоотверженности, самопожертвования во имя спасения людей, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На почтовой марке изображен портрет Евгения Николаевича на фоне плато Путорана и медаль «Золотая Звезда». Напомним, инициатива выпустить марки серии «Герои Российской Федерации» принадлежит главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и ветеранам МЧС Самаркой области.
В церемонии участвовали директор макрорегиона Волга АО «Почта России» и начальник ГУ МЧС по Самарской области. Торжественное гашение почтовой марки проводилось специально изготовленными штемпелями.
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