Самарский археологический центр откроется выставкой «Лицом к лицу» 14 сентября

На выставке будет представлено более 500 уникальных экспонатов из фондов музея. Фото: музей имени Алабина.

Новый филиал музея имени Алабина, а именно Самарский археологический центр, откроется 14 сентября 2023 года. Первым проектом станет выставка «Лицом к лицу». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Посетители смогут узнать о древнейших жителях самарского Поволжья, которые населяли территорию региона последние 12 тысяч лет. Помимо находок археологов, каждую эпоху представят антропологические реконструкции внешности предшественников. Отмечается, что это будет сделано впервые в российской музейной практике.

Экспозиция будет состоять из 12 реалистичных изображений жителей региона разных периодов. В их числе женщина, жившая около 11 тысяч лет назад, вождь, который был захоронен 6,5 тысяч лет назад на территории Богатовского района, жительница эпохи Золотой Орды, останки которой нашли в городской черте Самары и др.

Помимо этого, на выставке будет представлено более 500 уникальных экспонатов из фондов музея имени Алабина. Выставка откроется 14 сентября на улице Фрунзе, 96Е.

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