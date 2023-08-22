В Самарской области раньше срока отремонтировали школьный маршрут

Дорогу оснастили системой освещения, которая работает на солнечных батареях. Фото: правительство Самарской области

В Красноярском районе Самарской области досрочно завершили ремонт автомобильной дороги Большая Раковка – Красный Городок. Контракт предполагал срок завершения работ - 1 октября 2023 года.

Трасса протяженностью 4,2 км является школьным маршрутом, поэтому было важно отремонтировать дорогу к 1 сентября. Ранее жители поселков Красный Городок, Труд, Васильевка обратились к губернатору и правительству региона с просьбой привести трассу в порядок.

Специалисты осмотрели, как выполнен ремонт. В ходе этого были выявлены замечания, в том числе отсутствовали некоторые дорожные знаки и возникли вопросы к укреплению обочин. Все недочеты подрядная организация обязалась исправить.

На участке дороги заменили дорожное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, расширились проезжую часть, обустроили остановки, построили тротуары и посадочные площадки, нанесли разметку термопластиком. Также дорогу оснастили системой освещения, которая работает на солнечных батареях.

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