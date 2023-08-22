«Ласточку» на маршруте Самара – Жигулевск назначили с 28 августа

На билеты данного маршрута действуют все категории льгот. Фото: Куйбышевская ЖД

С 28 августа в Самарской области назначили скорый пригородный поезд «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск. Ходить он будет по будним дням. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

«Ласточка» будет отправляться от станции Жигулевск в 06:26 и прибывать в Самару в 08:11. А из областного центра обратно пригородный поезд будет выдвигаться в 16:33, на конечной станции пассажиры выйдут в 18:44.

Из Жигулевска остановки предусмотрены на станциях: Могутовая, Жигулевское Море, Волжская Жемчужина, Задельная, Старосемейкино. Также «Ласточка» остановится на Водинской, Ягодной, Средневолжской, Безымянке.

Обратно у поезда будет больше остановок. Билеты можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета составляет 253 рубля.

На билеты данного маршрута действуют все категории льгот. Помимо этого, для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%.

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