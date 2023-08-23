В Тольятти экс-главврача будут судить за присвоение премий работников

Экс-главврач выписывал стимулирующие премии сотрудникам, а потом забирал у них деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший главный врач одного из медучреждений Тольятти. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 55-летний мужчина в период с декабря 2020-го по декабрь 2022 года издавал приказы о начислении стимулирующих премий работникам. Те получали деньги, однако владели ими недолго. Все средства они отдавали начальнику, а тот уже распоряжался ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 1,65 млн рублей.

Недавно расследование дела было окончено. Материалы передали на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.

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