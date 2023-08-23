Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Конкурс продлится с 5 сентября по 5 октября 2023 года / Фото: rucivilization.ru

Жителей Самары приглашают принять участие в VII Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Он пройдет с 5 сентября по 5 октября 2023 года. Его цель — привлечь внимание людей к истокам и традициям русской культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Поучаствовать в конкурсе смогут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Лучшие работы определит жюри, в которое вошли заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты. Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства.

Отметим, в 2022 году в конкурсе приняли участие более четырех тысяч человек из 69 стран. Они прислали 26 611 работ. С каждым годом популярность мероприятия и количество его участников продолжают расти. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал