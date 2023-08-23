В Самарской области замглавврача перевел лже-правоохранителям 1,2 млн рублей

Аферисты выманили у доверчивого медика крупную сумму денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили еще одно уголовное дело из-за телефонного мошенничества. На этот раз жертвой преступников стал заместитель главного врача одной из больниц региона. Он перевел аферистам более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из дней 57-летнему мужчине начали названивать неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительной организации, которым банкиры якобы сообщили об оформлении крупных кредитов на имя медика. Собеседники заявили, что для обезвреживания мошенников и исчерпания кредитной истории самарец должен взять новый заем и перевести деньги на «безопасный» счет. Тот поверил им и перевел более 1,2 млн рублей.

Вечером врач понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают преступников, которые похитили у него деньги.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести средства на «безопасный» счет или оформить кредит для борьбы с мошенниками. Также в ведомстве напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не звонят людям и не сообщают о подозрительных действиях с банковской картой и не просят назвать реквизиты или личные данные. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

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