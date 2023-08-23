В Самарской области День флага РФ отметили автопробегом и флешмобами

Несколько машин 22 августа проехали с флагами по улицам Самары / Фото: Единая Россия

Во вторник, 22 августа 2023 года, в Самарской области отметили День государственного флага РФ. В честь этого праздника в регионе прошли несколько мероприятий: раздача ленточек триколора, автопробег и флешмобы. Участниками и их организаторами стали активисты партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Так, студенты и молодогвардейцы украсили огромным флагом РФ главный корпус Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной. Они разместили на здании 60-метровое полотно. Еще один огромный российский флаг развернули на футбольном поле в военном городке поселка Рощинский Волжского района. Участниками флешмоба стали молодогвардейцы, активисты «ЕР», ребята из семей военнослужащих и дети из ДНР, которые сейчас отдыхают в лагере «Космос-2».

Кроме того, вчера в Самаре состоялся автопробег. По улицам города проехались несколько машин с флагами РФ и другой символикой. Самарцы приветствовали их сигналами своих авто. Также волонтеры молодежных организаций в честь праздника раздали жителям региона несколько тысяч лент триколора.

Главный корпус медколледжа им. Ляпиной украсили 60-метровым полотнищем триколора / Фото: Единая Россия

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