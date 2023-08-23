Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета по стратегическому развитию РФ

На заседании обсудили развитие экономики и реализацию национальных проектов Фото: kremlin.ru

Во вторник, 22 августа 2023 года, прошло заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его в режиме ВКС провел президент России Владимир Путин. Участниками мероприятия стали руководители федеральных министерств, ведомств и главы регионов, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На совещании обсудили текущее состояние экономики России и планы по ее развитию. Глава государства отметил важность поддержки инвестиций, создание новых производств и рабочих мест, освоения новых технологических решений. Самарская область активно ведет работу в этом направлении. С 2018 года в регионе было открыто 101 новое производство и создано 48 тысяч рабочих мест. Это позволило сократить уровень безработицы.

Также президент обозначил одну из ключевых задач — расширение внешнеэкономических связей с дружественными государствами. Для этого необходимо развитие логистических коридоров. Самарская область в этом вопросе сработала на опережение. В губернии уже строят новый мост через Волгу и обход Тольятти, готовность превышает 80%. Также в регионе планируют создать транспортно-логистический хаб.

— Сегодня наша страна видит перспективы развития на Востоке и Юге. И это хороший шанс для Самарской области укрепить позиции как крупнейшего транспортного узла России. Этому будет способствовать создание федерального портово-логистического хаба. Реализация проекта позволит сформировать новые транспортные коридоры и торговые маршруты, — отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, на совещании обсудили укрепление технологического суверенитета. Планируется, что этому будет способствовать создание к 2030 году 25 университетских кампусов. Один из них (IT-направления) построят в Самаре.

Также Владимир Путин обратил внимание на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в городах и селах. Это одна из важных задач. В Самарской области эта работа идет активными темпами. С 2018-го по 2022 год в регионе ввели 115 объектов здравоохранения, обновили парк скорой помощи, ввели 54 детских сада и открыли девять новых школ, построили около 9 млн кв. м жилья, отремонтировали более 3,2 тыс. км дорог, благоустроили 784 общественных пространства и 1660 дворов.

В завершение совещания президент отметил, что намечены большие, амбициозные планы. Для их успешной реализации необходима максимальная вовлеченность и ответственность каждого управленца, специалиста как в столице, так и в регионах.

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