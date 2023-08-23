В Куйбышевском районе Самары заменят канализационную трубу коллектора-ветерана

С начала августа коммунальщики переложили уже 45 метров изношенных труб / Фото: РКС-Самара

В Куйбышевском районе Самары обновят коллектор, который проработал около 50 лет. Работы уже стартовали. Они проводятся на улице Белорусской. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

— Этот коллектор — настоящий ветеран отрасли. Со временем его, как и все железобетонные канализационные трубы, настигла газовая коррозия от стоков. Верхний свод начал разрушаться. Было решено заменить поврежденные участки трубы, — рассказали ресурсники.

С начала августа 2023 года специалисты обновляют участки трубы диаметром 500 и 600 мм. Они уже переложили 45 метров. Сейчас бригады работают на участке длиной 85 метров. Следующий отрезок в 60 метров переложат бестраншейными способом. Вместо железобетонных труб рабочие укладывают пластиковые. Они отличаются высоким сроком службы.

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