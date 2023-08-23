Начинающие предприниматели могут пройти образовательный интенсив и претендовать на грантовую поддержку / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самарской области проходит конкурс грантов для молодых предпринимателей. Участники уже несколько дней презентуют свои проекты перед конкурсной комиссией. Среди них: создание дизайнерской одежды, выращивание зеленого лука для общепита, гончарное производство, барбер-шоп и др.

Молодые предприниматели рассказывают конкурсной комиссии на что планируют потратить средства безвозмездной субсидии: на приобретение оборудования, материалов и сырья, на аренду помещения и др. Эксперты центра «Мой бизнес» и регионального министерства экономического развития и инвестиций оценивают их проекты, насколько они перспективны и жизнеспособны. Оценивают и саму презентацию.

- Мы проводим этот конкурс второй год. Тем самым помогаем молодым людям вливаться в бизнес-среду, пробовать свои силы в предпринимательстве и воплощать в жизнь свои проекты, - отметил глава Минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам министра, для тех, кто не успел попасть в первый поток обучения, продлили сроки участия. Они могут подать заявку до 5 сентября, пройти образовательный интенсив с 5 по 20 сентября и претендовать на грантовую поддержку. Принять участие в программе смогут действующие предприниматели или учредители организаций в возрасте от 14 до 25 лет, которые состоят в реестре СМСП.

Напомним, правительство Самарской области и губернатор Дмитрий Азаров уделяют особое внимание поддержке начинающих предпринимателей и формированию благоприятного делового климата в регионе. Работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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