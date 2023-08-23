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НовостиОбщество23 августа 2023 6:43

В Тольятти мигрант прокатился на капоте машины и попал на видео

Полицейские нашли и наказали водителя вазовской легковушки, который катал иностранца на капоте по дорогам Автограда
Анастасия ФИЛАТОВА
Опасный заезд устроили мигранты по Центральному району Тольятти 22 августа

Опасный заезд устроили мигранты по Центральному району Тольятти 22 августа

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 22 августа 2023 года, жители Центрального района Тольятти стали свидетелями необычной картины. На одной из улиц города они заметили ВАЗ-21043, на капоте которого ехал мужчина. Они сняли этот момент на видео и выложили в соцсетях. Ролик увидели сотрудники полиции. Стражи порядка разыскали нарушителя и привлекли к ответственности.

- Правонарушителем оказался 21-летний иностранный гражданин. Он находится в РФ на законных основаниях. Молодой человек признал вину и рассказал, что, развлекаясь, не думал о последствиях и том, что от этого могли пострадать другие участники дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД составили протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Нарушителю придется заплатить штраф в одну тысячу рублей. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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