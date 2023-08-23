В Тольятти мигрант прокатился на капоте машины и попал на видео

Опасный заезд устроили мигранты по Центральному району Тольятти 22 августа Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 22 августа 2023 года, жители Центрального района Тольятти стали свидетелями необычной картины. На одной из улиц города они заметили ВАЗ-21043, на капоте которого ехал мужчина. Они сняли этот момент на видео и выложили в соцсетях. Ролик увидели сотрудники полиции. Стражи порядка разыскали нарушителя и привлекли к ответственности.

- Правонарушителем оказался 21-летний иностранный гражданин. Он находится в РФ на законных основаниях. Молодой человек признал вину и рассказал, что, развлекаясь, не думал о последствиях и том, что от этого могли пострадать другие участники дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД составили протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Нарушителю придется заплатить штраф в одну тысячу рублей. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал