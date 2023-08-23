В Самаре у ехавшего в зону СВО контрактника похитили деньги и документы

Комитет семей защитников Отечества помог мужчине купить билет на поезд Фото: скриншот видео

В Самаре один из военнослужащих, который решил по контракту отправиться в зону СВО, попал в неприятную историю. Он познакомился с обитателями местного вокзала и в итоге остался без денег и документов. Об этом сообщили в комитете семей воинов Отечества Самарской области.

По словам мужчины, он заключил контракт с Минобороны РФ и выехал на поезде к месту службы. На стоянке в Самаре вышел покурить и познакомился с местными. Те предложили ему выпить. Он, на свою беду, согласился. Очнулся мужчина на следующий день без денег и документов.

Судьба свела контрактника с КСВО Самарской области. Они помогли купить ему билет на поезд и собрали еду в дорогу. Также активисты нашли место, где мужчина смог остановиться до поездки.

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