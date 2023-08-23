Самарская ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем успешно стартовала с Байконура

Пуск ракеты прошел штатно, без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Ранним утром в среду, 23 августа 2023 года, на космодроме Байконур состоялся пуск самарской ракеты «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24». Она стартовала в 04:08 по московскому времени.

Успешный старт обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на первой и второй ступенях ракеты. Они были произведены на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов». Установки отработали штатно и без замечаний.

По данным Роскосмоса, через два дня грузовой корабль должен пристыковаться к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. «Прогресс МС-24» доставит почти 2,5 тонны грузов для обеспечения 69-й экспедиции. Среди «посылок»: 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, медсредств, продуктов, одежды, санитарно-гигиенических средств, а также расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов.

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