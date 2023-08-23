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НовостиОбщество23 августа 2023 7:36

В Самаре заработала фотовыставка, посвященная годовщине победы в Курской битве

Работы представлены на площади Славы
Анастасия ПИГИНА
Фотовыставка будет работать перед зданием регионального правительства до 30 сентября 2023 года

Фотовыставка будет работать перед зданием регионального правительства до 30 сентября 2023 года

Фото: правительство Самарской области

В Самаре 23 августа 2023 года на площади Славы заработала новая фотовыставка. Ее посвятили 80-й годовщине победы в Курской битве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках экспозиции представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 земляков – героических участников Курской битвы. Большое внимание уделено также вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу армии СССР на Курской дуге. Также основой выставки стал известный проект «Генералы земли Самарской», рассказывающий о советских военачальниках, чья судьба была связана с регионом.

Экспозиция будет работать с 23 августа по 30 сентября 2023 года. Все желающие смогут подробнее узнать историю вклада региона в великую победу: от производимых в Куйбышеве легендарных Ил-2 до подвигов героев-куйбышевцев.

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