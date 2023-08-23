В Самаре заработала фотовыставка, посвященная годовщине победы в Курской битве

Фотовыставка будет работать перед зданием регионального правительства до 30 сентября 2023 года Фото: правительство Самарской области

В Самаре 23 августа 2023 года на площади Славы заработала новая фотовыставка. Ее посвятили 80-й годовщине победы в Курской битве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках экспозиции представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 земляков – героических участников Курской битвы. Большое внимание уделено также вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу армии СССР на Курской дуге. Также основой выставки стал известный проект «Генералы земли Самарской», рассказывающий о советских военачальниках, чья судьба была связана с регионом.

Экспозиция будет работать с 23 августа по 30 сентября 2023 года. Все желающие смогут подробнее узнать историю вклада региона в великую победу: от производимых в Куйбышеве легендарных Ил-2 до подвигов героев-куйбышевцев.

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