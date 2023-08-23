Самарская область отправила школьные принадлежности для первоклашек из Снежного

В сборе посылок приняли участие волонтеры и активисты "Молодой гвардии" / Фото: Единая Россия

Самарская область отправила специальный гуманитарный рейс на Донбасс. В посылках — все то, что необходимо будущим первоклассникам для учебы в школе. В формировании груза приняли участие волонтеры «Единой России» и «Молодой гвардии».

Гуманитарную помощь отправили ребятам города Снежное в ДНР в рамках проекта «Собери ребенка школу». К новому учебному году первоклассники получат рюкзаки, канцелярские товары, тетради, альбомы для рисования, пластилин и др.

— Ребятам из Снежного привезут собранные комплекты для школы, облегчат жизнь родителям. Эта та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса накануне 1 сентября, — отметила волонтер Кристина Майорова.

Кроме того, накануне Дня флага РФ самарские единороссы передали в местное отделение партии Снежного ленты триколора, флаги России и партийную атрибутику.

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