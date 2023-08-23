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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:00

В Самарской области Renault при повороте сбил 14-летнего мотоциклиста

Подросток пострадал в ДТП с легковушкой и мотоциклом в селе под Самарой
Анастасия ФИЛАТОВА
Перед столкновением юный мотоциклист пошел на обгон

Перед столкновением юный мотоциклист пошел на обгон

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 22 августа 2023 года, в селе Чубовка Кинельского района произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:20 на улице Нефтяников столкнулись автомобиль Renault Logan и мотоцикл FIVE EM. Последним управлял 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем легковушки находился 52-летний мужчина. Двигаясь по улице Нефтяников, он решил повернуть налево. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал подросток без прав. Парень в тот момент шел на обгон.

В результате ДТП пострадал один человек — 14-летний мотоциклист. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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