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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:13

В Самаре директору компании дали семь лет колонии за взятку налоговику

Самарский предприниматель пытался «купить» покровительство сотрудника ФНС за 100 тысяч рублей
Анастасия ПИГИНА
Фирму, от чьего лица мужчина передавал взятку, оштрафовали на 500 тысяч рублей

Фирму, от чьего лица мужчина передавал взятку, оштрафовали на 500 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор директору и учредителю компании «Континент». Его признали виновным в даче взятки сотруднику налоговой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, глава фирмы пытался подкупить налоговика за 100 тысяч рублей ради покровительства и непроведения контроля в отношении организации. Однако тот отказался и «сдал» предпринимателя правоохранителям. Недавно мужчина предстал перед судом. Ему назначили семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также взяткодателю придется заплатить штраф в 3 млн рублей.

Кроме того, по постановлению прокуратуры за попытку подкупа наказали и саму фирму. Ее оштрафовали на 500 тысяч рублей. А в качестве обеспечительной меры наложили арест на банковские счета компании.

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