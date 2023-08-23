В Самаре директору компании дали семь лет колонии за взятку налоговику

Фирму, от чьего лица мужчина передавал взятку, оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор директору и учредителю компании «Континент». Его признали виновным в даче взятки сотруднику налоговой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, глава фирмы пытался подкупить налоговика за 100 тысяч рублей ради покровительства и непроведения контроля в отношении организации. Однако тот отказался и «сдал» предпринимателя правоохранителям. Недавно мужчина предстал перед судом. Ему назначили семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также взяткодателю придется заплатить штраф в 3 млн рублей.

Кроме того, по постановлению прокуратуры за попытку подкупа наказали и саму фирму. Ее оштрафовали на 500 тысяч рублей. А в качестве обеспечительной меры наложили арест на банковские счета компании.

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