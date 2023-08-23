В Тольятти ночью 23 августа произошел пожар в парке Победы

Местные жители предполагают, что это был поджог

В ночь на среду, 23 августа 2023 года, на улице Юбилейной в Тольятти произошел пожар. В парке Победы загорелась беседка, расположенная в мангальной зоне. Очевидцы сняли происшествие на видео.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 01:57. Горела уличная беседка. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Также огонь повредил автомобиль «Лада Калина», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место выезжали семь человек и две спецмашины. Пожарные локализовали возгорание в 02:04, а полностью потушили спустя шесть минут — в 02:10. Информации о пострадавших нет. Из-за чего вспыхнула беседка, пока неизвестно. Местные жители предполагают, что это был поджог. Так ли это на самом деле, предстоит установить специалистам.

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