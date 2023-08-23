Две сезонные ярмарки заработают в Самаре 25 августа

Две сезонные ярмарки будут работать в Самаре с пятницы по воскресенье Фото: администрация Самары

В пятницу, 25 августа 2023 года, в Самаре заработают две традиционные сельхозярмарки. Одна из них откроется у музея имени П.В. Алабина, а вторая — у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарках самарццы смогут купить самые различные товары: овощи и фрукты, мед, мясную продукцию, молочку. Свою продукцию представят как местные фермеры, так и из других регионов. К примеру, из Марий Эл, Башкирии и Ульяновской области. Также на ярмарках отведут места для пенсионеров.

Две сезонные ярмарки будут работать в Самаре с пятницы по воскресенье. Они будут открыты для посетителей с 8:00 до 17:00. Напомним, купить сельхозпродукцию можно и на круглогодичной ярмарке, которая расположена на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Режим ее работы: четверг-воскресенье, с 9:00 до 19:00.

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