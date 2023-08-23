С помощью Сбер ID теперь можно подтвердить аккаунт в Авито

Аккаунты, верифицированные по Сбер ID в Авито, — это клиенты, документы и личность которых были проверены представителями банка при личной встрече / Фото: www.sberbank.ru

С помощью сервиса Сбер ID теперь можно подтвердить подлинность профиля на Авито и получить статус «Документы проверены». Загружать сканы документов больше не нужно — достаточно сделать несколько шагов в мобильном приложении или на сайте платформы.

Для покупателей на Авито наличие у продавца значка о пройденной проверке — это подтверждение того, что они имеют дело с реальным продавцом, а не созданным автоматически аккаунтом. Для продавцов — возможность дополнительно повысить шансы на успех объявлений. По данным компании, более 90% пользователей сервиса выбирают для совершения сделки пользователей со значком в профиле «Документы проверены».

Для подтверждения профиля по Сбер ID надо авторизоваться в мобильном приложении или на сайте Авито. Потом зайти в свой профиль и далее — в раздел «Управление профилем» — «Основные данные» — «Подтверждение данных» — «Сбер ID». После этого система предложит пользователю открыть мобильное приложение или сайт банка для проверки данных. Проверка займет меньше минуты. Сразу после этого в профиле появится значок «Документы проверены».

— Все аккаунты, верифицированные по Сбер ID в Авито, — это клиенты, документы и личность которых были проверены представителями банка при личной встрече. Это гарантирует, что профиль, подтвержденный с помощью Сбер ID, принадлежит реальному человеку, и повышает уверенность в чистоте сделки, — отметил директор департамента данных и рекомендательных систем В2С банка Иван Кузьмин.

“Так как почти у каждого жителя страны есть профиль и на Авито, и в СберБанке, у нас давно появилась идея объединить усилия в защите пользователей. Банковская сфера - это отрасль, где безопасность является приоритетом номер один. Сбер - это яркий пример такого ответственного бизнеса, который постоянно инвестирует в защиту и информирование своих клиентов, - рассказал Андрей Рыбинцев, директор департамента доверия и безопасности Авито. - Мы очень близки по духу, и идея объединить усилия давно лежала на поверхности. Новый способ проверки, во-первых, для многих окажется проще, чем классическая схема проверки с загрузкой документов, а во-вторых, позволяет использовать для верификации один из самых защищенных инструментов на рынке – банковский ID. Это поможет сделать онлайн-сделки в целом еще более прозрачными и безопасными”.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал