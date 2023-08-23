В Самарской области участковый узнал похитителя велосипеда по скриншоту с видео

Украденный велосипед полицейские нашли в гараже злоумышленника Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе оперативно задержали мужчину, который украл велосипед, оставленный без присмотра на улице. Местный участковый смог опознать злоумышленника на скриншотах видеозаписи с места кражи. Им оказался житель его административного участка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть местного ОМВД поступило заявление о хищении велосипеда стоимостью 4 тысячи рублей. Момент кражи попал на видео. Оперуполномоченные, используя скрин видео, распространили среди личного состава ориентировку. Один из участковых узнал жителя своего административного участка. Им оказался ранее несудимый 51-летний мужчина.

Похититель вину признал и рассказал, что украл велосипед для собственных нужд. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенный двухколесный транспорт нашли в гараже злоумышленника и вернули законному владельцу.

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