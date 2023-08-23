Сотни тысяч российских школьников объединятся первого сентября, чтобы спасти жизнь тяжело больной девочки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние несколько лет в России закрепился тренд, который поддерживают сотни тысяч школьников со всей страны. Главная особенность этого тренда в его исключительности: это не просто мода, а доброе дело, которое помогает спасать детские жизни. Благотворительная акция «Дети вместо цветов» с каждым годом привлекает внимание все большего количества людей.

В 2023 акция пройдет уже в юбилейный, десятый раз. И в этом году, помимо радости от причастности к одному общему и важному делу: спасению жизни - каждый участник акции получит крутые и полезные подарки от партнеров фонда «Алеша». Воздушные шарики, флажки, праздничные плакаты, цветные ручки, рюкзаки с логотипом акции и многое другое – дети будут по-настоящему счастливы.

Напоминаем, в чем суть акции: 1-го сентября школьники и их родители дарят учителю только один букет от класса, а сэкономленные средства переводят в благотворительный фонд «Алеша» на помощь Далиле Левичевой, девочке со смертельным заболеванием. Узнать условия акции и пройти регистрацию можно на сайте https://aleshafond.ru/dvc. (https://aleshafond.ru/dvc?utm_source=partners&utm_medium=article&utm_campaign=dvc)

Регистрацию нужно пройти заранее. Организаторам потребуется некоторое время, чтобы отправить подарки. Благодаря участию в акции ребенок запомнит, что хорошие поступки – неотъемлемая часть жизни, а добро – это не что-то из учебника, а что-то из сердца