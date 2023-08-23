Врио министра выиграл дело о драке с депутатом у кафе в Самаре

Суд решил прекратить дело в отношении врио министра имущественных отношений региона Игоря Андреева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд закончил рассматривать административное дело в отношении врио министра имущественных отношений региона Игоря Андреева. Речь идет о его конфликте с депутатом райсовета Алексеем Митрофановым.

Напомним, все случилось 17 января 2023 года в кафе «Корж» на улице Льва Толстого. Чиновник и депутат подрались из-за давней неприязни. По словам Митрофанова, министр ударил его кулаком в лицо и распылил газовый баллончик. А тот в ответ заявил, что не бил депутата, а баллончик использовал превентивно — боялся, что оппонент его ударит.

Оба после конфликта написали заявления в полицию. Недавно суд рассмотрел иск против Игоря Андреева. Как пишет OBOZ.INFO, в ходе разбирательства всплыла информация, что после конфликта с чиновником Митрофанов попросил одного из свидетелей по делу нанести ему травмы лица и головы. Именно это позволило ему пройти освидетельствование в БСМЭ и добиться госпитализации.

Судья судебного участка № 28 Ленинского судебного района Самары принял решение прекратить дело о побоях в отношении чиновника. Он пришел к выводу, что Игорь Андреев действовал в состоянии крайней необходимости и право на самооборону не превышал. Сам врио министра рассказал, что еще до истории в кафе «Корж» ему и его семье неоднократно угрожали. Он считает, что эти действия были направлены на его дискредитацию как должностного лица и носили политический характер. Чиновник добавил, что направил несколько обращений в правоохранительные органы, все процессы еще впереди.

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