В Самарской области из-за сильного тумана перевернулась Lada Granta

Водитель в плохих погодных условиях не справился с управлением и вылетел с дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера утром, 22 августа 2023 года, в Клявлинском районе произошло ДТП. Водитель из-за густого тумана не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 06:20 на 33 км трассы Клявлино — Русское Добрино — Балахоновка. По данным полицейских, 26-летний водитель, находясь за рулем Lada Granta, двигался в направлении ст. Клявлино. Из-за сильного тумана видимость на дороге была ограничена. Автомобилист не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Состояние водителя отечественной легковушки пока неизвестно. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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