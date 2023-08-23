В России был выдан первый кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбер провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причем в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог в России стало ООО «ТД ГраСС» — один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объем кредита составил 100 млн рублей. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования по этой схеме.

- Выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов — знаковое событие не только для нашего банка, но и для всей экономики страны. Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, — одна из самых перспективных в мире. Она позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным, – отметил заместитель председателя правления Анатолий Попов. - Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики.