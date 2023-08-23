Самара попала в топ городов России по числу спам-звонков

За первое полугодие 2023-го в России было зафиксировано несколько миллионов спам-звонков Фото: Shutterstock

Жители Самары чаще других страдают от назойливых спамеров. Столица 63-го региона попала в топ городов России по числу звонков с несанкционированной рекламой. Таковы данные исследования, которое провели специалисты МТС.

Так, помимо Самары, в первом полугодии 2023-го чаще всего звонки спамеров были нацелены на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону. Абонентам активно предлагали финансовые продукты, страхование, недвижимость, различные продукты и услуги.

Общее количество зафиксированных звонков с признаками несанкционированной рекламы в сети оператора за шесть месяцев этого года превысило 3,8 млрд рублей. Это в 2,15 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

По данным оператора, в 2023 году более четверти всех заблокированных спам-звонков пришлись на сервис «Защитник». Он автоматически определяет характер вызова с помощью анализа Big data. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение.

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