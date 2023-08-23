В Самарской области ищут пропавшую девушку без половины большого пальца на ноге

Девушка ушла из дома три недели назад и до сих пор не вернулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пропала 28-летняя жительница села Старый Буян Красноярского района. Девушка ушла из дома около трех недель и до сих пор не вернулась. О ее поисках сообщило региональное ГУ МВД.

По данным полицейских, Татьяна Лизина ушла из дома 1 августа 2023 года и с тех пор не выходит на связь с близкими. Приметы девушки: на вид 30-35 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые, нос прямой приподнятый. Также у нее отсутствует половина большого пальца правой ступни. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто видел Татьяну или располагает информацией о ее местонахождении, просят обращаться в отделение полиции по Красноярскому району по номеру (8846) 572-13-78 либо 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал