В Самаре почтили память героев Курской битвы и возложили цветы к Вечному огню

В рамках фотовыставки был создан рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 самарских участников Курской битвы. Фото: администрация Самары

В среду, 23 августа 2023 года, отмечается 80-летие победы советских солдат в Курской битве. В честь этого в Самаре на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Об этом сообщили в городской администрации.

— Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный вклад в Победу, за стойкость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы завоевали нам свободу, научили свято выполнять воинский и гражданский долг, преданно любить Родину, — сказал глава региона Дмитрий Азаров.

В память о легендарном сражении открылся выставочный фотопроект на площади Славы. Жители смогут узнать об основных этапах и событиях Курской битвы через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени.

Также в рамках фотовыставки был создан рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 самарских участников Курской битвы. В основу фотовыставки легли и материалы проекта «Генералы земли Самарской». Посмотреть представленную информацию можно круглосуточно с 22 августа по 30 сентября.

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