Кассационный суд оставил в силе приговор экс-главе Отрадного Александру Бугакову

Защита чиновника просила отменить приговор и прекратить уголовное преследование, но суд отклонил требования Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 22 августа 2023 года, Шестой кассационный суд вынес решение по жалобе на приговор в отношении экс-мэра Отрадного Александра Бугакова. Ранее его признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Установлено, что чиновник в период с ноября 2018-го по июнь 2020 года утвердил схему теплоснабжения в пользу АО «СамРЭК». У компании был конкурент - ООО «ГОТЭ». Из-за принятого мэром решения фирма не смогла оказывать аналогичные услуги и в итоге приостановила свою деятельность. Ущерб, причиненный «ГОТЭ», превысил 2,9 млн рублей.

В июне 2022 года мировой судья вынес Александру Бугакову приговор: назначил штраф в 100 тысяч рублей и на три года запретил занимать должности на госслужбе и в органах МСУ. Защита чиновника подала апелляцию, но решение оставили без изменения.

Тогда адвокат экс-главы Отрадного обратился в Шестой кассационный суд. Он настаивал на отмене приговора и прекращении уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам. Юрист заявил, что Бугаков действовал в рамках своих должностных обязанностей и не имел умысла на приостановление работы «ГОТЭ». Однако суд согласился с выводами предыдущих инстанций и оставил их решения без изменения.

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