Самарский университет презентовал образовательную модель ПИАШ на Технопроме-2023

Делегация самарского вуза принимает участие в Х Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске

В Новосибирске с 22 по 25 августа проходит Х Международный форум технологического развития «Технопром-2023». Участие в мероприятии принимают представители из 80 регионов России и зарубежных стран. В их числе и делегация Самарского университета им. Королева, которую возглавляет ректор Владимир Богатырев.

В ходе дискуссии, посвященной формированию облика инженера нового типа, глава самарского вуза представил основы новой образовательной модели Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ).

– В образовательные программы ПИАШ включены треки, формирующие компетенции исследователя, практика или организатора. На основе таких треков формируются роли студента в проекте. По итогам реализации такой модели выпускники школы будут лучше понимать деятельность отрасли в целом и будут готовы к реализации и координации крупномасштабных проектов, – пояснил Владимир Богатырев.

С 2022 года программа действует в Самарском университете. Она создана для подготовки инженеров нового типа, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиями. Проект охватывает такие направления, как космическое машиностроение, авиационное двигателестроение и информационные технологии.

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