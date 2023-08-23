Тольяттинец доверил новому знакомому карту с пин-кодом и потерял деньги

Полицейские изучили выписку с банковского счета и узнали, в каких банкоматах происходило списание. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 60-летний местный житель выпивал вместе с новым знакомым и попросил его сходить в банкомат снять деньги, передав карту и назвав пин-код. В итоге с его банковской карты списалось более 24 тысяч рублей.

— В какой-то момент тольяттинец уснул, а когда проснулся, нового знакомого уже не было. Зато были смс-оповещения о списании денежных средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские изучили выписку с банковского счета и узнали, в каких банкоматах происходило списание. Молодой человек попал на записи с камер видеонаблюдения, которые находились на территории Центрального района. Вором оказался неоднократно судимый за кражу и причастность к незаконному обороту наркотиков 21-летний местный житель.

Парня задержали, он рассказал, что решил воспользоваться картой и не возвращать ее, так как ему требовались деньги. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал