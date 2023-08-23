В Самаре изменится расписание судов из-за работ на паромной переправе

29 августа назначат дополнительный рейс из Самары в 20:00. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут проводиться профилактические работы на паромной переправе. В связи с этим на два дня изменится расписание движения. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

В воскресенье, 27 августа, из-за работ на паромной переправе по маршруту «Октябрьский Спуск - Рождествено» будет отменен рейс из Самары. Речь идет о рейсе, который должен был отправить в 20:00.

А 29 августа по той же причине назначат дополнительный рейс из Самары в 20:00. Пассажиров просят быть внимательными. Напомним, в Самарской области с 4 по 17 сентября изменится расписание скоростных судов «Валдай». Они будут ходить реже в Ширяево и Винновку.

Помимо этого, в регионе с 21 августа продлили маршрут двух пригородных поездов. Изменения коснулись электричек, которые курсируют между Самарой и Безенчуком.

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