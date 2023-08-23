Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 11:40

В России значительно вырос спрос на ипотеку перед повышением ставок

За неделю в банки поступило несколько десятков тысяч заявок
Илона МАЙСКАЯ
Многие россияне поспешили оформить жилищные кредиты перед повышением ставок

Многие россияне поспешили оформить жилищные кредиты перед повышением ставок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России заметно вырос спрос на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа. За минувшую неделю в банки поступило несколько десятков тысяч заявок на ипотеку. Только в ВТБ за семь дней было оформлено 39,7 тыс. заявлений. Это на 42% больше, чем неделей ранее. Одновременно вырос и объем выдачи — на 16%. Он приблизился к 39 млрд рублей.

— Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку — ставки по ней по-прежнему однозначные, — рассказала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина.

Она отметила, что банк заранее сообщил своим клиентам об изменении ценовых параметров. Это привело к всплеску спроса заемщиков. Многие люди поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал