В России значительно вырос спрос на ипотеку перед повышением ставок

Многие россияне поспешили оформить жилищные кредиты перед повышением ставок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России заметно вырос спрос на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа. За минувшую неделю в банки поступило несколько десятков тысяч заявок на ипотеку. Только в ВТБ за семь дней было оформлено 39,7 тыс. заявлений. Это на 42% больше, чем неделей ранее. Одновременно вырос и объем выдачи — на 16%. Он приблизился к 39 млрд рублей.

— Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку — ставки по ней по-прежнему однозначные, — рассказала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина.

Она отметила, что банк заранее сообщил своим клиентам об изменении ценовых параметров. Это привело к всплеску спроса заемщиков. Многие люди поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам.

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