Баскетбольный турнир 3х3 Samara Open пройдет в Самаре 26 августа

Местом проведения баскетбольного турнира вновь станет площадь Куйбышева / Фото: vk.com/basket63

В субботу, 26 августа 2023 года, в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева состоится большой спортивный праздник. Там пройдет турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева традиционно состоится в Самаре. В этом году корты будут носить имена известных баскетбольных тренеров, которые внесли особый вклад в развитие этого вида спорта в регионе.

– В нынешнем году повышенное внимание мы уделим людям, от которых, по большому счету, зависит то, каким окажется наше будущее – не только в спорте, но и во всей жизни. Имею в виду педагогов, наставников, учителей, тренеров – всех тех, кто сегодня вкладывает свой опыт, знания, всю свою душу в воспитание мальчишек и девчонок, – поделился президент региональной Федерации баскетбола Владимир Аветисян.

Все матчи пройдут под энергичную музыку самарских диджеев. В рамках спортивного праздника состоится выставочный матч тренеров «Педагоги и наставники», традиционный «Матч звезд», в котором примут участие известные спортсмены, политики и бизнесмены. А также конкурсы снайперов и по броскам сверху.

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