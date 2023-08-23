Цикл утренних лекций об архитектуре Самары 20 века пройдут на Фабрике-кухне

Следующие лекции из цикла пройдут 3 и 10 сентября. Фото: Третьяковка в Самаре

В воскресенье, 27 августа, в филиале Государственной Третьяковской галереи начнется цикл утренних лекций об архитектуре Самары XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской Третьяковки.

Спикером выступает Дарья Волкова, которая расскажет о конструктивизме в Самаре, его особенностях, авторах, предшественниках и последователях. Первое мероприятие носит название: АРХ-ЗАВТРАК № 1 «Не только Фабрика-кухня: конструктивизм в Самаре».

Оно состоится в 11:00 в клубе Третьяковки в Самаре. Следующие лекции из цикла пройдут 3 и 10 сентября. Также отмечается, что в ближайшее время для любителей пеших экскурсий запустят серию архитектурных прогулок. Так, при желании самарцы смогут побывать в комплексе и на лекциях, и на пешеходных экскурсиях, которые дополняют друг друга.

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