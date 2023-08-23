В Самаре сняли мультфильм о проблемах экологии региона и страны

Вышло уже три серии.

В Самаре запустили мультсериал о проблемах экологии региона и страны. Мультфильм про червяка Зему публикуют в группе АНО «Чистые водоемы» ВКонтакте.

- Мы создаем мультипликационный сериал о проблемах экологии нашего региона и страны. Обозначаем варианты решения этих проблем. Главный герой мультсериала червяк Зема, он живет на свалке и пытается уменьшить количества отходов на ней, - рассказали создатели мультфильма.

Пока вышло три серии: «Начало», «Хомякам спички не давать», «Лисы-саботажники»

«Чистые водоемы» - занимается организация, которая занимается восстановлением, очищением и защитой озер, рек и других водных объектов.