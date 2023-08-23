Председатель СК РФ поручил проверить нарушения прав жильцов дома в Кинеле

Отмечается, что капитальный ремонт здания не производился с 2018 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки нарушения прав жильцов дома в городе Кинель Самарской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

В соцсетях жительница Самарской области написала о том, что по улице Украинской старая кровля дома протекает. Из-за этого на стенах жилых помещений даже появилась плесень. Отмечается, что капитальный ремонт здания не производился с 2018 года.

Все дело в ненадлежащем обслуживании управляющей компании «Евгриф». После жалоб подрядчик ООО «Аляска» начинала ремонтные работы, но несмотря на это затопление квартир продолжается. По словам жительницы Кинеля, управляющая компания предлагает жильцам устранить нарушения за свой счет.

По факту обращения в СУ СК по Самарской области началась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю Марату Галиханову доложить об ее ходе и принятых мерах.

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