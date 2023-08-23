Губернатор Самарской области отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе

Тольяттинская площадка увеличила производство автомобилей в два раза, по сравнению с прошлым годом. Фото: Юлия Рубцова

В среду, 23 августа, в Самарской области прошла традиционная конференция работников АВТОВАЗа. На ней обсудили значимые вопросы развития предприятия и результаты совместной работы за первое полугодие 2023 года. Участие в ее работе принял и губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что несмотря на все сложности, АВТОВАЗ восстанавливает былые мощности и трудовую славу. На это положительное влияние оказало восстановление льготного автокредитования, изменение утильсбора, использование отечественных автомобилей в такси и каршеринге, в государственных и муниципальных структурах.

— На 2023 года планы производства утверждены на очень высоких показателях. Судя по работе за первое полугодие, все эти амбициозные планы абсолютно выполнимы, — сказал Дмитрий Азаров.

Так, производство автомобилей выросло на 41% за полугодие по группе АВТОВАЗ. А тольяттинская площадка увеличила производство в два раза, по сравнению с прошлым годом. Также вместе с поставщиками автокомпонентов уже замещено более тысячи единиц импортных деталей,и узлов.

За первое полугодие произвели 135 270 автомобилей и сборочных комплектов. А всего в России было продано 143 618 автомобилей «Лада». Это на 92,2% выше в отличие от того же периода 2022 года. Помимо этого, вазовские машины по итогам первых шести месяцев заняли 40% рынка России.

Губернатор также отметил руководство АВТОВАЗа и профсоюзной организации за выполнение всех пунктов коллективного договора даже в самый сложный период. В 2023-м сохранены занятость и уровень зарплаты трудового коллектива, выполнены социальные обязательства. С начала года приняты более 1900 рабочих и более 200 инженеров.

Отмечается, что коллективный договор выполняется полностью, а его финансирование увеличено на 500 миллионов рублей до 2,1 миллиарда рублей. Средняя заработная плата по АВТОВАЗу за первое полугодие этого года по сравнению с тем же периодом 2022-го выросла на 29,4%. Рост средней зарплаты основных рабочих составил 40,3%. За последние 10 лет это рекордный темп роста заработных плат работников АВТОВАЗа.

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