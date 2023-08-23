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НовостиОбщество23 августа 2023 14:08

ФК «Пульс Самара» приехала с подарками в приют «Лакшми» в рамках #ЭкоРавновесия

Сотрудники компании собрали все необходимые вещи, корма и отвезли в приют
Ирина МОРСКАЯ
Работники компании перед Днем бездомных животных пообщались с питомцами.

Работники компании перед Днем бездомных животных пообщались с питомцами.

Накануне Дня бездомных животных, который отмечается 19 августа, в рамках движения #ЭкоРавновесие фармацевтическая компания «Пульс Самара» приехала с подарками в приют «Лакшми».

Сотрудники компании собрали все необходимые вещи, корма и отвезли в приют. Там же работники пообщались с питомцами. Напомним, приют «Лакшми» существует с 2015 года. Вместе с неравнодушными людьми волонтеры спасают бездомных животных и находят им семьи. Помочь питомцам может каждый желающий.

В 2021 году «Комсомолка» запустила благотворительную акцию «Мой лучший друг» в поддержку бездомных животных. Участники акции посетили приют для животных «Лакшми».

А в 2022 году в рамках движения #Экоравновесие «КП-Самара» подвела итоги масштабной экологической премии за 2021 год.

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