В Самаре экс-адвокат предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве

В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре бывший адвокат обвиняется в двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Теперь мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2022 году адвокат два раза получал от людей по 200 тысяч рублей в качестве взятки. В дальнейшем он должен был их передать должностным лицам за совершение незаконных действий. Речь идет о покровительстве и непривлечении юридического лица к ответственности.

В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что летом 2022 года адвокат получил от местного жителя 200 тысяч рублей. В том же году мужчина получил от другого жителя 200 тысяч рублей за аналогичные «услуги».

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