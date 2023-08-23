Автопробег по пяти городам из Самары прибыл в Нижний Новгород

Итогом экспедиции станет полноценный видеофильм, который презентуют на площадке форума «Сообщество» в Самаре. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Автопробег, который стартовал 17 августа 2023 года в музейно-выставочном комплексе «Самара космическая», уже прибыл в Нижний Новгород. В рамках него участники посетят пять городов и преодолеют 2,4 тысячи километров.

Из Самары автомобили отправились в Ульяновск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и Саранск. Завершить поездки планировалось за три дня. По ходу движения участники встречаются с представителями региональной общественной палаты.

А итогом экспедиции станет полноценный видеофильм, который презентуют на площадке форума «Сообщество» в Самаре. Экспонаты, а также фото- и видеоматериалы передадут в музей этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов».

Отмечается, что автопробег создан для того, чтобы создать маршрут для путешествия без хлопот.

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