В школах и колледжах Самарской области пройдут антитеррористические учения

На практике будут отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах, колледжах и техникумах России, в том числе Самарской области, 29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения по отработке действий при террористической угрозе. Об этом сообщает Минпросвещения России.

Помимо профильного министерства, в организации мероприятий участвовали МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные власти. На практике будут отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. Это делается, в том числе, чтобы педагоги и руководство учебных заведений четко знали план действий.

Также в ходе учений в школах и колледжах проверят работоспособность систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. По их итогам полученный опыт будут анализировать на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал