В Самаре пенсионерка перевела лже-правоохранителю более 1,3 млн рублей

Полицейские сейчас ищут аферистов, которые обманули пожилую женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 76-летняя пенсионерка стала жертвой телефонного мошенничества. Преступники обманом выманили у нее более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пожилой самарчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники пытаются похитить ее деньги. Чтобы сохранить их, необходимо перевести средства на «безопасный» счет. Женщина сделала все по инструкции. После этого «правоохранитель» перестал выходить на связь.

Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка выясняют, кто похитил деньги женщины.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают защитить деньги от мошенников и перевести их на «безопасный» счет. Это и есть аферисты.

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