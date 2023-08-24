В Самарской области 24 августа ожидаются дождь и гроза

Сегодня в регионе будет сыро и прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в четверг, 24 августа 2023 года. Сегодня в регионе будет облачно, но с прояснениями. Кое-где пройдут дожди.

По данным Приволжского УГМС, 24 августа температура воздуха в Самарской области составит +16...+21 градус. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В пятницу и субботу, 25 и 26 августа, будет преимущественно без осадков. Однако в регионе сохранится пасмурная погода. Северный, северо-западный ветер ускорится до 6-11 м/с. В дневное время воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до +5...+10 градусов.

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