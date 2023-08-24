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НовостиПроисшествия24 августа 2023 5:57

В Самарской области фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку приставу

Компании из Новокуйбышевска придется заплатить крупный штраф за попытку ее руководителя подкупить пристава
Анастасия ФИЛАТОВА
Глава фирмы предлагал приставу вознаграждение в 2,9 млн рублей, но тот отказался

Глава фирмы предлагал приставу вознаграждение в 2,9 млн рублей, но тот отказался

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наказали компанию «Денис», чей представитель пытался подкупить судебного пристава. Фирму оштрафовали на крупную сумму денег — 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2021 года глава компании обратился к начальнику отдела судебных приставов Новокуйбышевска. Он попросил его взыскать в приоритетном порядке задолженность по исполнительному производству. Предприниматель предложил служащему вознаграждение в 2,9 млн рублей — 10% от суммы, подлежащей взысканию. Однако пристав отказался.

Прокурор области возбудил административное дело по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Фирме выписали штраф в 20 млн рублей. Кроме того, на ее банковский счет, здания и земельный участок наложили арест.

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