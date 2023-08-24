В Самарской области фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку приставу

Глава фирмы предлагал приставу вознаграждение в 2,9 млн рублей, но тот отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наказали компанию «Денис», чей представитель пытался подкупить судебного пристава. Фирму оштрафовали на крупную сумму денег — 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2021 года глава компании обратился к начальнику отдела судебных приставов Новокуйбышевска. Он попросил его взыскать в приоритетном порядке задолженность по исполнительному производству. Предприниматель предложил служащему вознаграждение в 2,9 млн рублей — 10% от суммы, подлежащей взысканию. Однако пристав отказался.

Прокурор области возбудил административное дело по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Фирме выписали штраф в 20 млн рублей. Кроме того, на ее банковский счет, здания и земельный участок наложили арест.

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