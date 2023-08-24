Готовность новой школы в самарском Волгаре достигла 55%

Работы на площадке идут в быстром темпе / Фото: t.me/s/kuibadm

Стало известно, как продвигается строительство новой школы на 1100 мест в Куйбышевском районе Самары. Ее возводят в микрорайоне Волгарь. Готовность объекта достигла 55%. Информация об этом прозвучала на совещании в региональном правительстве.

- Работы на площадке идут в быстром темпе. Подрядчик предпринимает усилия, чтобы ввести объект в срок. Решены все вопросы с технологическим присоединением к сетям жизнеобеспечения, - рассказал руководитель дирекции по Самарской области ФАУ «Роскапстрой» Алексей Литвинов.

Напомним, школу начали возводить этой весной. Сдать здание в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Председатель облправительства Виктор Кудряшов поручил Минстрою тщательно контролировать ход работ и уделить особое внимание исполнению графика.

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