В Самарской области из реки Сызранки достали тело 51-летнего мужчины

С начала купального сезона в регионе произошло уже 50 несчастных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возросло число жертв происшествий на воде. Утром в четверг, 24 августа 2023 года, в реке Сызранке в Сызрани нашли тело 51-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- В 08:28 поступило сообщение, что спасатели ПСС Самарской области извлекли тело погибшего мужчины из реки. Это 50-е происшествие с начала купального сезона и 41-й погибший, - рассказали в оперативном ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают самарцев соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды. Купаться только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Также жителей региона просят не заходить в водоемы в алкогольном опьянении и не оставлять детей одних у воды.

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